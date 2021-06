Če ga prepoznate, obvestite policijo

V torek nekaj po 19. uri so policiste obvestili o tatvini denarja v eni izmed trgovin na Šmartinski cesti v Ljubljani.



Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da sta neznani moški in ženska vstopila v trgovino, kjer je ženska zamotila prodajalko, moški pa je medtem iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine. Opis enega od osumljencev

Moški je bil oblečen v črne hlače in črno jopico z belim delom hrbta. Nosil je zaščitno masko, črn nahrbtnik in modro kapo.



Policisti o okoliščinah kaznivega dejanja zbirajo obvestila.

