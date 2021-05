Če bi jima prodaja uspela, bi državo prikrajšala za več kot 650 tisočakov (FOTO)

Na kraju so policisti imeli kaj videti. FOTO: PU Maribor

Kriminalisti so s hrvaškimi varnostnimi organi preiskovali hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala s tihotapstvom cigaret iz Bosne in Hercegovine prek Hrvaške v Slovenijo ter z nezakonitim uvozom, predelavo in prodajo tobaka ter drugih tobačnih izdelkov (aromatizirani tobak, cigarete) na območju Slovenije, Hrvaške in drugih držav Evropske unije. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru so kriminalisti skupaj s predstavniki Fursa, Finančnega urada Maribor, pri dveh osumljencih na šestih naslovih opravili hišne preiskave, kjer so zasegli skupno prek šest ton listov tobaka, prek 600 kilogramov rezanega tobaka, pet kilogramov izdelanih cigaret, več tisoč potiskanih vrečk za pakiranje tobaka, naprave za rezanje in pakiranje tobaka ter več zavojev cigaret, poroča mariborska policijska uprava.»Z zbiranjem obvestil in med hišnimi preiskavami je bilo ugotovljeno, da sta imela osumljenca v bližini Maribora urejene prostore za predelavo listov tobaka v rezan tobak, cigarete ter različne aromatizirane vrste tobaka z namenom prodaje tobačnih izdelkov na črnem trgu,« v poročilu navajajo policisti in dodajajo, da bi pri prodaji zaseženega tobaka na črnem trgu osumljenca državo prikrajšala za dajatve v višini skupno prek 650.000 evrov.Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja tihotapstva po 250. členu kazenskega zakonika (KZ-1) in suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1. Za kaznivo dejanje tihotapstva je predpisana kazen zapora od enega do desetih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje davčne zatajitve pa kazen zapora od enega do osmih let.