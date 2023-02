Carlova nam je razkrila, kako je z mamo, ki jo je trpinčila negovalka Svetlana (FOTO)

»Koprski kriminalisti so tožilstvu danes ovadili Izolanko Svetlano Kutin, oskrbovalko, ki je psihično in fizično trpinčila mojo mamo. Januarja, ko sem to javno objavila, sem morala zaradi interesa preiskave molčati o njenih še drugih kriminalnih dejanjih. Velikih tatvinah denarja in zlatnine. Povsod, kjer je oskrbovala starostnike, je družinam zmanjkoval zlat nakit in denar, tudi velike vsote. Z njenim soglasjem prilagam fotografije ene od okradenih družin, ki je v svoji hiši slikala vsebino kovčka in denarnice Kutinove. Očitno se ženska ne ustavlja pred ničemer in nikomur, brez sramu in morale,« je ogorčena zapisala novinarka Eugenija Carl na svojem facebooku.

65-letna Kutinovo sumijo, tako Carlova, da ukradeno zlato prodaja v zlatarnah in zastavljalnicah ali ga pretaplja. Tudi Carlova družina pogreša »poročno rinko mojega pokojnega očeta, dva mamina zlata prstana in zlato broško, ki je bila očetovo darilo mami za obletnico poroke,« je zapisala.

Mama ima posttravmatski sindrom

Carlova je za Slovenske novice potrdila, da ima mama že drugo negovalko, a da ima zaradi izredno slabe izkušnje še posttravmatske težave. »Je nezaupljiva, razdražljiva, prestrašena, pogosto izbruhne v jok, težko zaspi, kar se prej ni dogajalo. Še vedno je prestrašena in vsakodnevno sprašuje, ali bo k njej spet prišla 'tista grozna'. Ko podoživlja, kar ji je bilo storjeno, se začne tresti in joče. K sreči smo zavržna dejanja oskrbovalke dokaj hitro odkrili, da mora biti nekaj narobe, smo opazili, ker je mama med govorom začela šepetati. Ko sem prišla na obisk, se me je oklepala, ko sem odhajala, ji je šlo na jok. Potem mi je nekega dne rekla, 'veš, kako hudo je, me je trikrat udarila po glavi in me z glavo potisnila v jogi. Mislila sem, da se bom zadušila, da je konec',« je Carlova opisala travmatične dogodke. Več pa v članku Carlova zasačila negovalko, ki je zlorabljala njeno mamo: vse je posnela

Za svojo dementno mamo potrebuje 24-urno varstvo, varuške se pri njih menjajo na en teden. Negovalka Kutinova je bila pri njih pet tednov z enotedensko prekinitvijo.

Očitno sta policija in tožilstvo zelo resno vzela zadevo, pravi Carlova. Za zdaj je sedem ovaditeljev, policija poziva vse, ki so bili oškodovani, naj se ji javijo.