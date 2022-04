Burna noč: zagorela mansarda, gasilci hiteli na pomoč

V nedeljo ob 23.30 sta v kraju Ponkvica pri Šentvidu, občina Šmarje pri Jelšah, zagorela mansarda in ostrešje stanovanjske hiše.

Gasilci PGD Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah so omejili in pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s toplotno kamero.

V požaru sta bila poškodovana ostrešje in oprema v mansardnih prostorih.

Na požarni straži so ostali PGD Šentvid pri Grobelnem.

Obveščeni so bili pristojne službe in Elektro Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.