Burna noč v Ljubljani: potnik ga je oropal

Danes ponoči, okoli 3.30, so bili policisti obveščeni o ropu na območju Bežigrada. Ugotovljeno je bilo, da je taksista eden izmed potnikov napadel in mu grozil ter pobral gotovino. Pri tem ga je tudi lažje poškodoval.



Policisti so osumljenca kmalu prijeli v bližini in mu odredili pridržanje. Po končanem zbiranju obvestil bo zoper njega na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa, so zapisali v poročilu Policijske uprave Ljubljana.

Komentarji: