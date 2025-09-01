SRBORITI

Burna noč na bencinskem servisu v Kopru: 4 so se stepli, Koprčanka vse snemala s telefonom

Policisti so ugotovili, da je do spora med dvema moškima in dvema ženskama prišlo že pred prihodom na bencinski servis.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Šuligoj Boris
Arhivska fotografija. FOTO: Šuligoj Boris

M. U.
01.09.2025 ob 13:28
M. U.
01.09.2025 ob 13:28

V soboto ob 3.09 so bili koprski policisti napoteni na bencinski servis na hitri cesti v Kopru, kjer je prišlo do pretepa. Policisti so ugotovili, da je do spora med dvema moškima in dvema ženskama prišlo že pred prihodom na bencinski  servis, in sicer v enem od gostinskih lokalov v Kopru. Od tam sta se 22-letni Postojnčan in 23-letna Postojnčanka z osebnim avtomobilom odpeljala na bencinski servis, za njima pa sta nato prišla še druga dva udeleženca prepira, 27-letni Kozinčan in 20-letna Koprčanka.

Koprčanka vse snemala s telefonom

Ob srečanju je 22-letni Postojnčan pristopil do 27-letnega Kozinčana in ga pričel žaliti, kar je opazovala Koprčanka in pričela dogodek snemati s svojim mobilnim telefonom. Takrat je do nje pristopila Postojnčanka in jo prijela za lase ter povlekla na tla in jo pričela žaliti. To je opazil Kozinčan, ki se je zatekel proti njej in jo s telesom zbil, da je padla na tla in si pri tem poškodovala čelo. Obema Postojnčanoma so policisti na kraju izdali plačilni nalog, zoper Kozinčana pa je bila sprejeta ustna ovadba za kaznivo dejanje Lahka telesna poškodba.

