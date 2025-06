Burna ločitev Vesne in Jožeta: brutalno pokončal psa in še prašiča?! (FOTO)

»Ta kuža je imel rad suh kruh. Vzel ga je in šel naprej. Jože pa je imel lovsko puško in je letel za tem psom. Tekla sem za njim, a je bilo prepozno. Ustrelil ga je in s tako glavo je letel dalje. Bila sva sama. Pes je bil videti grozno. Cvilil je. Imel je prestreljeno glavo. Potem se je zavlekel proč. Še enkrat ga je ustrelil za drvarnico. Potem ga je odvlekel domov, dal v avto in ga v hosti odvrgel,« je Vesna Koritnik na okrajnem sodišču v Brežicah opisala del dogajanja v razmerju z zdaj že nekdanjim partnerjem Jožetom Kokaljem. 65-letni Kokalj iz Loke pri Zidanem Mostu je moral stopiti pre...