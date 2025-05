Budistični Lama iz Ljubljane končno prijet! Obtožen spolne zlorabe mladoletnika

Nekdanjega ljubljanskega budističnega vodjo Ronana Chatellierja so na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali v Franciji, poroča več medijev. Chatellier oziroma Lama Šenpen Rinpoče se že več let izogiba organom pregona, Okrožno sodišče v Ljubljani je razpisalo že več narokov zaradi očitkov o kršitvi spolne nedotakljivost z zlorabo položaja.

Sodni senat pod vodstvom Vesne Rom je po poročanju spletnega Dnevnika zaradi zagotovitve navzočnosti na glavni obravnavi marca odločil, da izda evropski nalog za prijetje, 6. maja pa ga je slovenska policija uvrstila na seznam iskanih oseb. Kot so za Dnevnik pojasnili na Generalni policijski postaji, so ga aretirali prejšnji teden.

Ronan Chatellier, znan kot Rinpoče, se je na vse pretege izogibal hramu pravice. FOTO: Policija

Trdil, da na sojenje ne more, v resnici zdrav

Chatellier je odsotnost na glavni obravnavi doslej vseskozi argumentiral s slabim zdravstvenim stanjem. Na vsako vabilo se je iz rodne Francije odzval z zdravniškim opravičilom.

Novembra lani je zato sodnica zaprosila francoske pravosodne organe, naj pridobijo njegovo celotno zdravniško dokumentacijo in določijo sodnega izvedenca, ki naj oceni, ali je sposoben potovati in sodelovati na sojenju. Sodni izvedenec je po poročanju Dnevnika ocenil, da je obtoženi dobrega zdravja, sodni senat pa je na podlagi tega odredil pripor.

Ronana Chatellierja so leta 2012 priprli zaradi suma spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Na prostost so ga spustili, ko je domnevni oškodovanec zoper njega umaknil ovadbo. Chatellier se je kmalu nato preselil v Francijo.