Budističnemu lami očitajo kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča smo, pričakovano, zaman pričakovali francoskega in slovenskega državljana, 55-letnega Ronana Chatellierja, še vedno vodjo budistične kongregacije Dharmaling pri nas, ki mu obtožnica očita kazniva dejanja s področja kršitve spolne nedotakljivosti takrat dveh mladoletnih oškodovancev, ki sta mu bila zaupana v varstvo in skrb.

Gre za novo obtožnico o domnevnih spolnih zlorabah, tokrat v škodo drugega posvojenca in danes 30-letne Katje Pančur, nad katero je prevzel zakonito zastopstvo po tistem, ko jo je kot deklico »rešil« iz sirotišnice v Rusiji. Pančurjeva je že lani javno spregovorila o svoji neverjetni življenjski usodi, o čemer piše knjigo, kar je zaupala tudi bralcem Slovenskih novic.

Zlorabe naj bi se začele kmalu po njenem prihodu iz Rusije leta 2003, ko je bila stara 10 let, in naj bi trajale vse do leta 2010. Kot nam je zaupala Pančurjeva, naj bi kot 15-letna deklica z njim celo zanosila, a je nato spontano splavila. Zlorabe naj bi se dogajale v Škofji Loki in Ljubljani.

Leta 2011 je Ronan Chatellier javno potožil zaradi napada neznancev, a se je izkazalo, da ga je zrežiral sam. FOTO: Mavric Pivk

Druga domnevna žrtev po obtožnici, ki jo je tožilstvo vložilo junija lani, naj bi bil budistov posvojenec. Ta naj bi posvojitelja ovadil spolnega napada že leta 2012, a je nato, domnevno zaradi hudih pritiskov v kongregaciji, ovadbo umaknil, Chatellierja pa so iz pripora izpustili. Takrat je zapustil Slovenijo in se ni več vrnil.

Sam se je poškodoval Proti lami je bilo pri nas podanih več ovadb zaradi suma spolne zlorabe in drugih kaznivih dejanj, a ker je pred leti pobegnil v Francijo, se zadeve na sodiščih ne premaknejo. Februarja 2017 se domnevno zaradi njegovega slabega zdravja ni moglo začeti sojenje zaradi krive ovadbe, saj je sodišču več let vztrajno pošiljal zdravniška opravičila. Ovadbo si je prislužil, ko je prijavil, da sta ga napadla neznanca, preiskava pa je pokazala, da je incident zrežiral sam.

Čeprav je sodnica Neva Bizjak pričakovala, da bodo z obdolženim vzpostavili povezavo vsaj prek videokonference, saj je na predobravnavni narok vabila tudi sodnega tolmača francoskega jezika, pa je ta lahko le zapustil sodno dvorano. Kot je namreč povedala sodnica, je obdolženi vabilo za predobravnavni narok prejel 26. decembra lani, svojega izostanka pa ni opravičil. »Glede na to, da je zoper obtožnico ugovarjal, se šteje, da krivde po obtožnici ne priznava in da se odpoveduje možnosti dogovora o načinu poteka glavne obravnave,« je povedala Bizjakova.

Varstvo obdolženca in družine

Pančurjeva je včeraj na sojenje prišla z Maticem Muncem, svojim zaupnikom iz Združenja za moč, medtem ko pooblaščencev iz družbe Peternelj in partnerji na narok ni bilo. Je pa na narok pristopil zagovornik obdolženega Mitja Inkret in sodišču predlagal izključitev javnosti zaradi »varstva osebnega in družinskega življenja obdolženca in oškodovancev«.

Opozoril je še, »da je treba ne glede na pravnomočnost obtožnice ob upoštevanju domneve nedolžnosti poleg obdolženca zaščititi tudi njegovo družino«. Ne posvojenec ne Pančurjeva v tem postopku trenutno nista priglasila premoženjskopravnega zahtevka. Sojenje bo potekalo za zaprtimi vrati.