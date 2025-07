Podjetniku Draganu s polenom zdrobil lobanjo

Tudi vrhovno sodišče, na katero so podali zahtevo za zaščito zakonitosti, je zavrnilo vse argumente obrambe in potrdilo, da je Sedin Šišić 64-letnega podjetnika Dragana Graovca 8. septembra 2023 hladnokrvno umoril iz koristoljubja. Tudi poskus zrušitve sodbe zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic ni bil uspešen – pravnomočna kazen ostaja visoka. Na obtoženčevi vetrovki so našli madeže krvi pokojnega. Spomnimo. Takrat 33-letni državljan BiH je v delavnici stanovanjske hiše v Zgornjem Dupleku napadel Graovca. Sprla naj bi se zaradi puške, ki naj bi jo Šišić ukradel podjetniku ter jo prodal...