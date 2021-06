Brutalno pretepeni brezdomec umrl, znana sodba osumljencem

Žan Gorše Peršolja je bil na sojenju redkobeseden, več je pojasnjeval njegov zagovornik. FOTO: Tomica Šuljić



Umrl dva dni kasneje

Senat novogoriškega okrožnega sodišča jeinoprostil obtožb o uboju 43-letnega brezdomca oz. sodelovanja v pretepu. Kosu je sodišče sicer prisodilo šest mesecev zaporne kazni zaradi uničenja dokaznega materiala na enem od telefonov, a se mu je kazen štela v prestani pripor.Trojica je tako lahko odkorakala na prostost, medtem ko je tožilkaže napovedala pritožbo.Goršeta Peršoljo in Kosa je obtožnica bremenila uboja 43-letnega brezdomca, Demirovića pa sodelovanja v pretepu. Za uboj v sostorilstvu je tožilstvo zahtevalo 12 let zapora, za Demirovića pa šest mesecev zapora. Za Kosa je tožilstvo predlagalo še dodatno kazen zaradi uničenja dokaznega gradiva oz. enotno kazen 12 let in štirih mesecev zaporne kazni.Kosova odvetnicaje po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo s tem, da se je dokazalo, da niti Kos niti soobtoženca niso zakrivili očitanih dejanj. Kot je ocenila, so uspeli »z obrambo dokazati resnico, in to je odvetniku dejansko največji uspeh«.Odvetnikki je zagovarjal Goršeta Peršoljo, je sodbo ocenil kot pričakovano: »Na podlagi dokazov, kot jih je predstavilo tožilstvo, za izvedeni postopek se človeka ne more obsoditi«. Veličkov je prav tako prepričan, da bo višje sodišče zavrnilo tudi morebitno pritožbo tožilstva.Novogoriška policija je bila 13. septembra obveščena, da na dvorišču zapuščene tekstilne tovarne Ideal, kjer se sicer zbirajo ljudje s socialnega roba, leži nezavesten moški. Na prizorišče je prišla ekipa nujne medicinske pomoči iz novogoriškega zdravstvenega doma in ga odpeljala v šempetrsko bolnišnico, kjer je po dveh dneh zdravljenja umrl.Policija je izsledila dva osumljenca, stara 23 in 41 let, ki naj bi tako hudo pretepla 43-letnega moškega iz Vrtojbe, da je pozneje umrl. Oba sta stara znanca policije, saj so ju v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja, so takrat pojasnili na policiji.