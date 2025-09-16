Brutalno, pretepal jo je do nezavesti

Dve leti zapora je okrožno sodišče v Novi Gorici pred dvema letoma prisodilo nasilnežu, ki se je brutalno znašal nad svojo partnerico in jo večkrat pretepel celo do nezavesti.

Ker mu je upoštevalo že prej izrečeno kazen štiri mesecev zapora, so mu nato izrekli enotno kazen dve leti in tri mesece zapora. Štiri mesece je sicer za zapahi že prestal. Nasilnež se je, nezadovoljen s takšno odločitvijo sodišča, obrnil na višje sodišče v Kopru, ki pa je decembra lani pritožbo obrambe zavrnilo.

Zaradi hudega nasilja je bila povsem strta. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

A se Primorec še vedno ni dal in na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Primer, s katerim so se tako ukvarjali tudi vrhovni sodniki, govori o hudem nasilju, ki ga je morala prenašati njegova partnerica.

Tožilstvo mu je očitalo, da je v obdobju šestih mesecev v družinski skupnosti v prisotnosti njenega otroka z njo grdo ravnal, jo pretepal, ji grozil »z napadom na življenje in telo ter jo z nasilnim omejevanjem njenih enakih pravic spravljal v skupnosti v podrejeni položaj«. Slednje je storil tako, da ji je preprečeval in ji omejeval stike z bližnjimi ter izvajal psihično in fizično nasilje: pogosto jo je boksal, ji grozil, da jo bo ubil in da bo ubil tudi njeno mater ter očeta. Poleg tega jo je izsiljeval za denar, ji ukazoval, kaj sme in česa ne, ter ves čas nadzoroval, s kom in kaj se pogovarja po telefonu in tudi sicer. Velikokrat jo je pretepel tako močno, da je bila vsa v modricah in si ni upala zapustiti doma, večkrat pa torej celo tako hudo, da je padla v nezavest.

Silil jo je v droge

To še ni bilo vse, saj je od nje zahteval denar in jo večkrat prisilil, da je jemala droge. Zaradi pretepanja po celotnem telesu, zaradi modric in bolečin ni bila sposobna za službo. V vsakem trenutku se mu je morala oglašati na telefon, prepovedal pa ji je, da bi o teh stvareh spregovorila z drugimi. Zaradi vsega je bila ženska psihično, fizično in čustveno strta, shujšana in prestrašena, je v obtožnico zapisalo tožilstvo. Iz strahu je ubogala vsak njegov ukaz in se izogibala neposrednim stikom s starši.

Obramba je v zahtevi za varstvo zakonitosti menila, da v tem primeru ni mogoče govoriti o kaznivem dejanju nasilja v družini, saj po njenem ni bil izpolnjen zakonski znak t. i. družinske skupnosti. Med obsojencem in oškodovanko glede na ugotovljene okoliščine naj ne bi obstajala dlje trajajoča življenjska skupnost. A kot sta pravilno ugotovili že sodišči nižje stopnje, sta šest mesecev živela v skupnem gospodinjstvu skupaj z njenim sinom, nasilnež pa je bil v tem času neprestano z njo, tudi zaradi nenehnega nadzora, ter tako ni le občasno prespal pri njej, kot je trdila obramba.

Obramba se je na pravnomočno sodbo pritožila tudi, ker več dodatnim dokaznim predlogom ni bilo ugodeno. Toda vrhovno sodišče je ocenilo, da sta se sodišči o tem, da je pol leta vztrajno izvrševal fizično nasilje nad njo, lahko prepričali na podlagi izpovedb številnih prič. O tem so na sodišču med drugim spregovorili oškodovankini starši, vzgojiteljica, osebna zdravnica in drugi.

Glede na vse je vrhovno sodišče zahtevo za varstvo zakonitosti pred kratkim zavrnilo.