Brutalno pijani vozniki na Dolenjskem: 37-letnica v jarek, 46-letnik v drevo, 20-letnik še zadrogiran povrhu

Brežiški policisti so bili v petek okoli 20.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Stare vasi - Bizeljsko. Ugotovili so, da je 37-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v jarek. Povzročiteljici nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 1,04 miligrama alkohola (2,2 g/kg) so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, o vožnji pod vplivom alkohola pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče z 2,8 promila alkohola

V soboto nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu, pri Starinah. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v zaščitno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,37 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z 1,4 promila alkohola trčil v drevo

Brežiški policisti so v nedeljo nekaj pred 22. uro na območju Dolenje Pirošice s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen tiguan, ki je vijugal po cesti, vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznik znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo in v Krški vasi zapeljal s ceste in trčil v drevo. 46-letni kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Minuli konec tedna velik porast alkoholiziranih za volanom na območju PU Novo mesto.

V noči na soboto pa so jih obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi peljal iz smeri Loga proti Boštanju, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PP Sevnica so se takoj odzvali, kršitelja izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pod vplivom prepovedanih drog in alkohola

Policisti PPIU PU Novo mesto so v noči na soboto na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault kangoo. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so 20-letnemu vozniku odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina in konoplje. Opravljanje odrejenega strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. 20-letniku, ki je vozil tudi pod vplivom alkohola in so ga v zadnjih dveh letih že večkrat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.