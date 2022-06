Brutalno mučenje živali: Vem, za koga gre, tole je šlo čez vse meje (FOTO)

Po družbenih omrežjih so v torek zakrožile fotografije, ob katerih se človeku trga srce. Gre za brutalno mučenje živali, natančneje krav, ki živijo v nemogočih razmerah. Krave in teleta so do pasu v lastnih iztrebkih, mnoge od njih pa so vidno shirane. Fotografije naj bi bile posnete v hlevu v Novi vasi na Blokah.

Na dogajanje so se odzvali tudi v Društvu za zaščito konj, ki so iz grozljivih razmer že večkrat reševali živali. »Ker vem, za koga se gre in ker smo samo letos zanj napisali 2 prijavi, da o prejšnjih letih ne govorimo, sem resnično razkurjena. O vsem sem obvestila tudi direktorja inšpekcije in čakam na njegov odgovor. Ker tole je pa čez vse meje,« se jezi avtorica. Po nekaterih informacijah naj bi lastnika inšpekcija že obiskala, a naj bi mu samo izdala plačilni nalog.

Na dogajanje se je odzvala tudi pevka in zagovornica pravic živali Jadranska Juras, ki je zapisala sledeče: »Dno dna. Sram naj vas bo, UVHVVR, začnite ukrepati proti malomarnim inšpektorjem_icam, ki svojega dela nočejo ali ne znajo opravljati! Sramota!«

Kako so oziroma še bodo ukrepali, preverjamo tudi pri veterinarski inšpekciji. Policijska uprava Ljubljana navedene prijave ni prejela. Potrdili pa so, da so informacije zasledili na družabnih omrežjih in bodo navedbe preverili.