Policija preiskuje posilstvo, ki se je zgodilo v soboto, 27. maja, popoldne. Po naših neuradnih informacijah se je mladoletni migrant v kraj na območju Cerknice pripeljal z vlakom. Med vožnjo naj bi 17-letnik sopotnikom sicer govoril o Kopru, izstopil pa je prej in tam odprl nezaklenjeno železno ograjo hiše, kjer živi domačinka. Pred hišo je obešala perilo, on pa jo je zgrabil za vrat in po angleško zahteval denar: »Money, money!« Nato jo je zvlekel v hišo, kjer živi sama, ji odvzel mobilni telefon in ga vrgel čez vrt. Nato je nemočno 78-letno ženico posilil. Ko je odšel, je okrvavljeni žrtvi ...