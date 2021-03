Brutalen rop v Ljubljani: spotaknili so ga in mu zagrozili z nožem

V četrtek okoli 22.30 so trije neznanci v središču Ljubljane pristopili do moškega, ga spotaknili in mu zagrozili z nožem. Odvzeli so mu torbo z vsebino, nato pa zbežali. Oškodovali so ga za nekaj sto evrov. Policisti zadevo še preiskujejo.Opis storilcev:• moški visok okoli 175 cm, star okoli 20 let, suhe postave, oblečen v hlače iz džinsa in temno jakno,• moški visok okoli 170 cm star okoli 20 let, normalne postave, oblečen v temna oblačila,• moški visok okoli 160 cm star okoli 20 let, normalne postave, oblečen v temnejše hlače in sivo jakno.