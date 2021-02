Brutalen rop prostitutk v Ljubljani, tudi spolno jih je zlorabil

Zlorabil in okradel

Ducat sodb

»Ker gre za specialnega povratnika, ki je bil samo v Sloveniji že devetkrat pravnomočno obsojen, trikrat pa v BiH, in sicer zaradi premoženjskih kaznivih dejanj z elementi nasilništva, drugo kot zaporna kazen ne pride v poštev. Sploh zaradi teže kaznivih dejanj in kar 9 kaznivih dejanj v kratkem obdobju (od aprila do junija 2019, op. a),« je sklenila sodnica.

Soobtoženi Dušan Avdić je očitke priznal in že prestaja pet let in pol dolgo zaporno kazen. FOTO: Dejan Javornik

Pljunil proti odvetniku

Danes posiljevalec, jutri terorist

Zoper Mehmeda Mahmutovića na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodna preiskava zaradi poskusa uboja. Aprila lani je namreč na zaporniškem dvorišču v Ljubljani z nožem zabodel pripornika Alena Žiliča, ta je skoraj umrl, na trebuhu pa ima nameščeno stomo (vrečko za odvajanje). Obtoženi je bil v Sloveniji že večkrat pravnomočno obsojen in na prestajanju zaporne kazni, in sicer zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Za zapahi je večkrat delal težave. V obširni zaključni besedi se je dotaknil tudi medijev. »Žalostno je, da se o meni piše kot o nekem posiljevalcu, čeprav to nisem. Kako lahko nekdo posili prostitutko, saj je vendarle prostitutka. Danes pišejo o meni kot o posiljevalcu, jutri bodo pisali kot o teroristu. Takšna je pač slika danes v Sloveniji.«

Manjkajoči zob

Če je še pred dnevi 35-letni državljan BiHrohnel ob predlagani kazni tožilstva, ki je zanj za serijo brutalnih ropov, posilstva in spolnega nasilja predlagalo 27 let zapora, pa je razglasitev sodbe prenesel stoično in molče. Je pa takoj po izreku sodišče obvestil, da obrazložitve ne bo poslušal, in dvorano zapustil v spremstvu petih pravosodnih policistov.Sodišče ga je obsodilo za devet kaznivih dejanj, med drugim brutalnih ropov z uporabo sile in orožja, posilstva in spolnega nasilja na grozovit način ter kaznivo dejanje nasilništva. Poskus ropa so namreč prekvalificirali v nasilništvo. Sodišče je sicer s kaznijo zapora opredelilo vsako od očitanih kaznivih dejanj, nato pa izreklo enotno kazen 25 let zapora."Stranska kazen je izgon iz države od pravnomočnosti sodbe dalje, v kazen pa se mu šteje čas, odkar je v priporu, in sicer od 19. junija 2019," je navajala predsednica petčlanskega senatain dodala, da v priporu ostaja do nastopa kazni. Oprostila ga je plačila sodnih stroškov, mora pa vrniti skromno odmerjene zneske posameznim oškodovankam in oškodovancu, ki si jih je Mahmutović prilastil na izjemno grob način, ko ni skoparil z grožnjami s smrtjo in nasiljem, pri tem pa besede podkrepil s pištolo. Za preostali zahtevani znesek je oškodovance napotila na pravdo. "Ni dvoma, da je prav obdolženi storil očitana dejanja," je prepričano sodišče.35-letnega bosanskega državljana je obtožnica bremenila serije brutalnih ropov prostitutk v Ljubljani – dve naj bi 6. aprila 2019 na zelo poniževalen način tudi spolno zlorabil. Državna tožilkaje v končnem govoru zanj predlagala 27 let zapora. Kot je v govoru navrgel obtoženi, je "nesmiseln očitek, da kdo posili prostitutko. Za spolni odnos sem ji plačal 50 evrov, to je denar, ki sem ji ga ob ropu pustil v denarnici." Mahmutović je sicer vse rope razen ropa omenjenih žensk zanikal, tega pa obžaloval. Rop, ki ga priznava, naj bi storil na pobudo pajdaša, takrat komaj polnoletnega, ki je sodelovanje pri dveh ropih priznal že na predobravnavnem naroku, pet let in pol dolgo zaporno kazen pa že prestaja. Če bi krivdo na predobravnavnem naroku priznal tudi Mahmutović, bi bila kazen nižja za debelih devet let.In čeprav je Mahmutović sodišču razlagal, da ga je bivanje za zapahi močno spremenilo, da je njegovo življenje "zdaj posvečeno Alahu", pa ponedeljkovo dogajanje, ki so mu sledili verbalni izbruhi agresije, nič ne kaže, da bi se pomiril z bogom. Iz celjskega pripora so ga namreč pripeljali s podvojenim številom pravosodnih policistov, torej so bili štirje, pridružil pa se jim je še "varnostnik" sodišča. Najprej ni hotel stopiti v dvorano, nato so ga skoraj s silo privedli in posadili na zatožno klop. Potem je sledil zaplet z zagovornikom, saj je na strani sodišča postavljeni zagovornik po uradni dolžnostizaprosil za razrešitev, ker med njima ni več zaupanja, vendar ga sodišče ni razrešilo. Dodelilo mu je še enega odvetnika po brezplačni pravni pomoči, ki ga je sam želel, in sicer, vendar je Kunič to zavrnil zaradi kolizije interesov v nekem drugem postopku, kjer je obtoženi priča, sodišče pa mu je sledilo. Mahmutović je to odločitev "žegnal" s pljunkom proti odvetniku Bertenjevu, ki je tako ostal njegov zagovornik.Sodnica je predstavila poročilo zdravnika ljubljanskega Inštituta za sodno medicino. V ponedeljek je bil Mahmutović iz celjskega zapora pripeljan na omenjeni inštitut, ker je sodišče odredilo prisilni telesni pregled. Mahmutović bi moral odpreti usta in pokazati zobe, da bi videli, ali ima med prednjimi zgornjimi zobmi presledek. Sodišče se je odločilo za izvedbo tega dokaza, ker je priča videla izstopiti moškega iz stanovanja ene od oškodovank, podobnega obtoženemu, ki je imel med prednjimi zgornjimi zobmi presledek. Obtoženi v ponedeljek ni želel, da se opravi pregled. Zato so celjski pravosodni policisti o tem obvestili Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ta je pred inštitut, kjer je v avtomobilu s policisti čakal Mahmutović, poslala posebej opremljene pravosodne policiste v popolni opremi. Ko jih je zagledal, se jih je tako ustrašil, da je prosil, ali ga lahko odpeljejo na pregled, pred zdravnikom pa je odprl usta. Izkazalo se je, da mu manjka eden od prednjih zgornjih zob, kar je priča videla kot presledek.