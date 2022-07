Brutalen napad sredi Ljubljane: V čeljusti imam ploščice in šest vijakov

Če sodimo po številkah, ki so nam jih posredovali iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, je v prestolnici vse več prijav zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Številke so v zadnjih letih krepko poskočile (več o tem v spodnjem okvirju), da je Ljubljana za tujce lahko sila neprijetna, celo nevarna, pa priča tudi nedavni primer iz samega središča Ljubljane.

Po spletnih omrežjih kroži zgodba temnopoltega moškega, ki je nič hudega sluteč s prijateljem sedel v Miklošičevem parku. Približal se jima je moški in jima dejal: »Hej nigra, a imata vžigalnik?« Vprašal ga je, zakaj ju tako nagovarja, pa se je moški, ki na posnetku govori slovensko, razjezil. Zato je potegnil telefon in začel snemati. Upal je, da ga bo to pomirilo in odvrnilo, a dosegel je ravno obratno. Moški ga je obkladal s številnimi žaljivkami, nekaj ljudi je celo pristopilo in se mu opravičevalo za besede žalivca. Ko so mimoidoči odšli, se je moški vrnil. Tokrat s steklenico, s katero je udaril temnopoltega po obrazu. Za nekaj trenutkov je ta izgubil zavest, nasilnež pa je pobegnil. Ko je prišla policija, prijave ni želel podati, čeprav je bil krvav. Želel si je le nazaj v azilni dom. Tam pa se je počutil slabo. Na koncu je le odšel po zdravniško pomoč: »Odpravil sem se na urgenco, kjer so mi povedali, da imam zlomljeno čeljust in da nujno potrebujem operacijo. Čez noč so me zadržali tam in me takoj zjutraj operirali. Zdaj imam v čeljusti ploščice ter šest vijakov in osem tednov ne smem jesti nič drugega kot redko juho. Svojo državo sem zapustil, ker sem potreboval varnost. Mislil sem, da je Slovenija varna in da tukaj ljudje ne sodijo drugih po barvi njihove kože. Toda motil sem se. Bil sem brutalno napaden v središču svojega novega mesta, na klopci, kjer vsak večer sedim in opazujem mimoidoče, da lažje pozabim na svoje težave. Po takšnem napadu se bom zelo težko še počutil sprejetega in varnega,« so zgodbo Walida iz Sudana prikazali na profilu Tukaj smo na facebooku. Objavili so tudi posnetek, ki ga najdete na povezavi.

Kaj pravi policija

Policija je potrdila, da so bili 29. junija ob 20. uri obveščeni o pretepu med osebami v Miklošičevem parku. »Policisti so na kraju izsledili osebo, ki pa ni želela ničesar prijaviti in sodelovati v postopku. Ker na ta način okoliščin dogodka niso mogli ugotoviti, so osebo seznanili z nadaljnjimi možnostmi obravnave in dogodek zabeležili.«

4. julija se je oškodovanec po obravnavi v zdravstveni ustanovi, zglasil na PP Ljubljana Center, kjer je naznanil kaznivo dejanje v katerem je bil poškodovan: »Po doslej znanih podatkih je oškodovanec utrpel lahke telesne poškodbe. Vse okoliščine kaznivega dejanja policisti še ugotavljajo, prav tako identiteto osumljenca. Po vseh zbranih obvestilih bo tem obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

Konkretna rast V zadnjih treh letih se je kaznivih dejanj javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti (po kazenskem zakoniku, 297. člen) v Mestni občini Ljubljana praktično potrojilo, kažejo podatki, ki so nam jih posredovali iz PU Ljubljana. V letu 2016 je policija obravnaval devet takšnih kaznivih dejanj, leta 2021 pa že 28. Največji preskok je bil iz leta 2019 v 2020, ko se je število omenjenih kaznivih dejanj v enem letu praktično podvojilo (s 13 na 25). Število kaznivih dejanj Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297.člen KZ-1, gre za sprejete zaznave kaznivega dejanja, kraj storitve: Mestna občina Ljubljana): – 2016: 9

– 2017: 1

– 2018: 9

– 2019: 13

– 2020: 25

– 2021: 28 Najvišja zagrožena kazen za kaznivo dejanje po 297. členu KZ-1 je zaporna kazen do petih let.

»Policija vsa kazniva dejanja povezana z diskriminacijo in nasiljem obravnava z vso skrbnostjo in se zavzema za ničelno toleranco do nasilja. Iz tega razloga pozivamo tudi vse morebitne oškodovance, ki so žrtve kakršnih koli ravnanj z elementi nasilja, da jih prijavijo. S toleriranjem in neprijavo tovrstnih dogodkov se namreč storilcem daje občutek, da so taka ravnanja v nekaterih primerih celo dopustna,« opozarja PU Ljubljana.

