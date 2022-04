Na celjskem okrožnem sodišču se je končalo sojenje Alenu Čibariću, enemu od treh storilcev ropa, ki so ga pajdaši zagrešili maja predlani na Frankolovem. Celjski kriminalisti so dolgo preiskovali primer in proučevali na kraju dejanja najdene sledi DNK, ki so jih naposled pripeljale do enega od osumljenih, za katerega se je izkazalo, da je stari znanec policije. Gre za 43-letnega Koprčana, kuharja brez zaposlitve, ki je začasno bival v Ljubljani, v preteklosti pa je že bil obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj. Sodnica Leonida Jager ga je obsodila po izvedenem kazenskem postopku, v katerem ...