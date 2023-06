Brezplačen nasvet poslanca SDS Žana Mahniča, ki vas utegne zelo drago stati

RTV Slovenija je pred dnevi dobila novi programski svet. To se je zgodilo potem, ko je 26. maja ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. S tem so se spet obudili pozivi k neplačevanju (obveznega) RTV-prispevka, predvsem s strani podpornikov desnega pola. Med temi najdemo tudi poslanca državnega zbora Žana Mahniča, ki prihaja iz vrst SDS.

»Sprašujete me, kaj lahko naredite glede RTV Slovenija. Zadeva je preprosta, stane pa vas približno 15 € letno. Sam prisilnega prispevka še nikoli nisem plačal. Enkrat letno mi naredijo izvršbo, ki stane približno 15 €. Predstavljajte si, da bi nas to počelo 100 ali 200 tisoč,« se glasi 1. junija objavljen zapis poslanca, ki mu plačo vsak mesec zagotavljamo davkoplačevalci.

Obvezni RTV-prispevek gospodinjstva stane 12,75 evra mesečno. Da ga ne plačuje, je pred leti priznal predsednik SDS Janez Janša. Aleš Hojs, prav tako iz vrst SDS, se je pohvalil, da plačuje le nižjega, radijskega.

Ali poslanec Žan Mahnič zavaja?

Pod njegov zapis se je oglasila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan: »Poslanec Žan Mahnič, vljudno prosim, da objavite sliko takšnega sklepa o izvršbi. Če ti ob stroških izvršbe res ne vključujejo izvršbe za plačilo neplačanih zakonski obveznosti + zamudne obresti, gre za neverjeten unikum. Ali pa morda zavajate?«

Poslanec se na to ni odzval, kot tudi ne na našo prošnjo, nanj naslovljeno prek elektronske pošte, da nam posreduje dokazilo o tem, koliko bančnih stroškov mu je zaradi izvršbe zaračunala njegova banka (in katera banka je to).

Soočili smo ga tudi z informacijo, da bodo dolžnika, sodeč po naši hitr raziskavi, bančni stroški stali krepko več, kot let 15 evrov, ki jih navaja on. v najslabšem primeru tudi prek kot 50 evrov – s tem denarjem bi lahko poravnali v najboljšem primeru tri mesečne položnice za RTV-prispevek.

Dejstvo: koliko vas bo stalo, če gre RTV v izvršbo

Addiko Bank

Addiko banka obračuna stroške izvrševanja sklepov o izvršbi v skladu z veljavnim cenikom Banke, in sicer:

24,10 evra: prva izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic,

13,10 evra: vsaka delna izvršitev sklepa o izvršbi ali druge sodne ali upravne odločbe in izvršnic in

4,71 evra: cena za nalog izvršbe ali izvršnice (v aplikaciji Nodurs).

DBS

Vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika: 38 evrov.

NLB

Iz tarife največje banke pri nas je razivdno, da pri izvršbi za dolžnika (lahko) nastopijo sledeči bančni stroški:

40 evrov: prejem in obdelava sklepa za fizične osebe,

5 evrov: vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP (če gre za nakazilo zunaj EGP zaračunajo 0,10 odstotka od zneska, vendar ne manj kot 6,26 evra in največ 208,65 evra)

Primorska hranilnica Vipava

»Strošek prejetja izvršbe za fizično osebo je 45 evrov (enkraten strošek), ter 3,50 evra po vsakem nalogu, ki ga naredimo. Seveda se pri vsakem sklepu obračunajo tudi obresti, ki so zakonsko določene.«

UniCredit Bank

Če je na računu dolžnika dovolj sredstev za takojšnje poplačilo, se zaračunajo naslednje postavke:

25 evrov: prejem in obdelava sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice,

5,5 evra: posamezno kreditno plačilo iz naslova sklepov o izvršbi in

25 evrov: končna izvršitev sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice (poplačilo terjatev).

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.