Brežiški policisti preprečili ženski, da bi skočila v smrt

Med večernim nadzorom avtocestnega počivališča na Obrežju sta brežiška policista opazila nenavaden prizor. Na nadvozu nad avtocesto je na zunanji strani ograje, nad voznim pasom proti Ljubljani, stala ženska.

Policista sta hitro odšla do nje, eden jo je ogovoril in zamotil, drugi prijel za roke in tako varoval, da ne bi padla ali skočila. Prvi policist je nato splezal na zunanjo stran ograje nadvoza, da sta lahko s sodelavcem žensko potegnila na varno, poroča PU Novo mesto.

Med razgovorom so ugotovili, da je zaradi osebnih okoliščin ženska (76) nameravala končati svoje življenje, tako da bi skočila pod avto na avtocesti.

Policisti so z njo ostali do prihoda reševalnega vozila in zdravnika, po nudeni prvi pomoči pa so jo odpeljali v bolnišnico. O dogodku so obvestili domače.