Brežiški policisti lovili pijane voznike

Brežiški policisti so imeli v torek veliko dela s kršitelji cestnoprometnih predpisov. Pri kontroli prometa v Stari vasi so okoli 8. ure ustavili 56-letnega voznika forda focusa. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligrama alkohola (približno 0,7 promila alkohola v krvi). Avtomobil so mu zasegli, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa izdali plačilni nalog v višini 600 evrov in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Na Čatežu ob Savi so malo pred 14. uro ustavili voznika mopeda, ki ni uporabljal zaščitne čelade. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, moped pa je bil neregistriran in nezavarovan. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 1120 evrov in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja seznanili sodišče. V krvi več kot promile alkohola V Cundrovcu so okoli 16.30 ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola (približno 1,2 promila alkohola v krvi), so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik za prekršek kaznuje z globo 1200 evrov, izreče se mu tudi 18 kazenskih točk.



Prav tako je bil pod vplivom alkohola tudi voznik osebnega avtomobila, ki so ga okoli 18. ure ustavili na Bizeljskem, v litru izdihanega zraka je imel 0,54 miligramov alkohola (približno 1,15 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog v višini 900 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.