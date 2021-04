Brez zgodovinske sodbe za trojni uboj!

Ko je včeraj ljubljanska okrožna sodnica Marjeta Dvornik Petru Gaspetiju v okviru petčlanskega sodnega senata sporočila zadnjo, najpomembnejšo odločitev, je v sodni dvorani zavladalo nekakšno začudenje. Gaspeti, ki je 13. junija 2020 z velikim mesarskim nožem ubil najožje sorodnike, in sicer 74-letnega dedka Cirila Gaspetija, 81-letno babico Martino ter njunega invalidnega sina in svojega strica, 51-letnega Zvonka, je bil obsojen trojnega uboja. In ne umora, kot je bila v torek odločna tožilka Maša Podlipnik. Še več. Na sodišče je prikorakal v plašču. FOTO: Marko Feist Prepričana je bila, da s...