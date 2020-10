Brez zaviranja trčil v peško, huje je poškodovana

V nedeljo okoli 8.30 je 68-letni državljan Italije z osebnim avtomobilom pripeljal skozi naselje Sežana, ko je z njegove desne na prehod za pešce stopila 80-letna peška iz Sežane. Voznik jo je spregledal in brez zaviranja s prednjim desnim delom vozila trčil vanjo.



Odpeljana je bila v izolsko bolnišnico, saj je huje poškodovana. Voznika bodo kazensko ovadili, poroča koprska policijska uprava.



Nekaj minut pred 19. uro pa se je prometna nesreča zgodila v Ilirski Bistrici. Policisti so na kraju ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila iz Ilirske Bistrice pripeljal po Vilharjevi cesti proti Topolcu. Ko se je z vozilom bližal krožišču pri bencinskem servisu, ni vozil na primerni varnostni razdalji in je s prednjim delom avtomobila trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je pred njim vozil 54-letni voznik iz okolice Ilirske Bistrice. Po trčenju je njegovo vozilo odbilo naprej v krožišče, kjer je trčil še v vozilo 64-letnika.



V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan.



Povzročitelju je alkotest izmeril 0,62 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. Kazensko ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje.