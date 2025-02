Brez vozniške prevažal nepripetega otroka, drago ga bo stalo

Črnomaljski policisti so v četrtek okrog 13. ure ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi in ugotovili, da je za volan sedel brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu so bile nameščene registrske tablice drugega vozila, za nameček pa je s seboj prevažal otroka, ki med vožnjo ni bil ustrezno pripet.

Avto mu policisti 40-letniku zasegli, vse naštete kršitve pa bodo moškega krepko udarile po žepu. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, zakonska določila namreč za ugotovljene kršitve namreč določajo globo v višini 1320 evrov.