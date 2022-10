Brez vozniške in pijan z neregistriranim avtom odvzel prednost in trčil

V petek nekaj po 16. uri je prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti Novo mesto - Metlika pri odcepu za Dole. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 28-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju z lokalne ceste odvzel prednost 31-letnemu vozniku, ki je pravilno pripeljal po glavni cesti iz smeri Novega mesta.

Povzročitelj, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, se je v nesreči huje poškodoval. Kazal je očitne znake alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil.

Reševalci so povzročitelja in lažje poškodovanega 31-letnega voznika in potnika v njegovem vozilu oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.