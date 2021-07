Brez tablic bežal pred policisti, končalo se je z nesrečo

Novomeški policisti so med nadzorom prometa na območju Mirnopeške ceste prestregli voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Z zvočnimi in s svetlobnimi signali so ga poskušali ustaviti, vendar se je kršitelj odločil za pobeg.



S pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, v ovinku pa zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.



Lažje poškodovanega so ga reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti so ugotovili, da gre za 32-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil audi A4. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

