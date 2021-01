Brez sramu: Zadnjih nekaj mesecev sem vas opazoval. Čakam na plačilo

Izsiljevalsko sporočilo. FOTO: S. N.

Nepridipravi so nenehno na preži, tudi na spletu. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI CERT opozarja pred novim valom spletnega izsiljevanja z lažnimi grožnjami o vdoru v računalnik.Neznanec trdi, da je vaš računalnik okužil z virusom, ki vas je preko kamere posnel pri masturbiranju. Zahteva nakazilo določenega zneska v eni izmed kriptovalut, sicer grozi, da bo posnetek poslal vsem vašim kontaktom. Naslov takšnega elektronskega sporočila je Čakam na plačilo. Kot pravijo na SI CERT-u pa se tokrat storilci niti niso potrudili res zamenjati naslova z vašim.»Ste opazili, da sem vam to poslal iz vašega e-poštnega naslova? Da, to pomeni, da imam popoln dostop do vaše naprave,« se začne zlonamerno sporočilo in nadaljuje: »Zadnjih nekaj mesecev sem vas opazoval. Se sprašujete, kako? No, ko ste obiskali stran za odrasle, se je vaša naprava okužila z zlonamerno programsko opremo.«V nadaljevanju opiše, kako vas je posnel pri masturbiranju, in zagrozi, da bo posnetek takega početja poslal vsem vašim kontaktom, če mu ne nakažete 1250 ameriških dolarjev na njegov bitcoinov naslov. Za plačilo imate 48 ur časa, po prejetem plačilu pa obljubi, da bo posnetek zbrisal in vas ne bo nikoli več kontaktiral.Na koncu pa še svarilo: »To počnem že zelo dolgo; in ne puščam nič prostora za napake. Če slučajno izvem, da ste to sporočilo delili z drugimi, bom vaš video poslal vašim stikom, kot sem že omenil zgoraj.«A brez skrbi, gre za lažno sporočilo oziroma poskus prevare. Izsiljevanja so zadnja leta zelo pogosta, tokratna prevara pa je precej enostavna, saj gre za klasično pošiljanje sporočil na množico elektronskih naslovov, kjer goljufi računajo na to, da bodo določen majhen delež prejemnikov tako prestrašili, da bodo ti pripravljeni plačati, pravijo na SI CERT.