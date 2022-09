Pretrgali optični kabel, izpadle povezave

V sredo okoli 14.30 je na Bovškem prišlo do izpada in motenj različnih elektronskih povezav (izpad stacionarne telefonije, internetnih povezav in omrežij mobilne telefonije).

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da so delavci podjetja na enem od gradbišč strojno izkopavali jamo za drenažo, ko je prišlo do pretrganja optičnega kabla. Zaradi tega so izpadle elektronske povezave na širšem območju občine Bovec.

Policisti PP Bovec primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja javnih naprav (po drugem odstavku 318. člena KZ-1).