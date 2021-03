Brez mame Jasne po umoru ostala triletna deklica

Podrobnosti o družinski tragediji preberite v ponedeljkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

Prebivalci vasi Dole pri Polici v občini Grosuplje so pretreseni, potem ko je 44-letnizadušil svojo ženo. Ta je bila po pričevanjih znancev in sosedov, prijetna in prijazna, on pa menda nagle jeze. Zadnje čase je bilo v njuni hiši, kjer je bivala tudi triletna hčerka, sila napeto. Vse skupaj se je končalo s smrtjo. Morilec je, kot smo že poročali, zločin sam prijavil policiji . V nedeljo popoldne so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor.