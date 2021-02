Brez ključev zagnal bager in se z njim zaletel

Neznanec je med 9. in 15. februarjem letos na odprtem gradbišču v okolici Ptuja vstopil v odklenjen bager znamke Kobelco, poškodoval kontaktno ključavnico, ga spravil v pogon in se z njim vozil po gradbišču. Pri tem je trčil v viličar znamke Ancer Bos in ga poškodoval. Bager je pustil v teku in zbežal, so sporočili iz PU Maribor.



Materialne škode je za okoli 3000 evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: