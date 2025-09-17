Brez Jake bi težje odkrili zloglasnega Cezarja

Namenoma sledili napačnemu?!

Sojenje domnevnim krvnikom Satka Zovka z Dinom Muzaferovićem - Cezarjem na čelu se še začelo ni, pa obramba z vsemi topovi izpodbija enega od ključnih dokazov tožilstva. Obtoženi, poleg Muzaferovića še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić in Vili Sušnik, bi se najverjetneje težje znašli na sodišču, če tožilstvo in policija v tistih prvih dneh po umoru Zovka ne bi napela vseh svojih sil. A po prepričanju obrambe naj ne bi povsem delovali po črki zakona. Najbolj sporna se jim zdi 2. decembra lani izdana ustna odredba za izvajanje ukrepa tajnega opazovanja zoper takrat še neidentificirano, ...