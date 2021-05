Brez doma ostala sedemčlanska družina

Že dan po dogodku je pomagalo veliko pridnih rok. FOTO: Oste Bakal

150 tisoč evrov škode je po prvih ocenah.



Velikodušna ponudba

Požar naj bi povzročila napaka na električni napeljavi. FOTO: Oste Bakal

Ogenj je zajel celotno mansardo, v kateri so bili dve spalnici in dnevni prostor.

Župan občine Cerkvenjak je zagotovil, da pogorelcev ne bodo pustili na cedilu. FOTO: Iztok Ilich

Gasilci iz Slovenskih goric so imeli v soboto ogromno dela. Najprej je nekaj po 17. uri izbruhnil požar v Negovi, dobro uro pozneje, ob 18.39, pa je v Cogetincih v občini Cerkvenjak zagorelo ostrešje hiše družine. Ogenj je pogasilo 81 gasilcev PGD Cerkvenjak, Osek in Sveta Trojica, iz nekaj kilometrov oddaljene Negove pa so se pripeljali še gasilci PGD Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona.»Okoli 19. ure smo bili obveščeni, da so gasilci izvozili na požar na stanovanjski hiši v Cogetincih. Ob prihodu policistov je ogenj kljub posredovanju gasilcev že zajel celotno mansardo, v kateri so bili dve spalnici in dnevni prostor, nato še ostrešje stanovanjske hiše,« je sporočil vodja izmene OKC PU Maribor. Dodal je, da je materialna škoda zelo visoka in da po prvih ocenah znaša okoli 150.000 evrov. Včeraj so ogled pogorišča opravili tudi kriminalisti in policisti PU Maribor, ki so ugotovili, da naj bi požar povzročila napaka na električni napeljavi.Zublji so povsem uničili stanovanjski del v mansardi objekta, ostrešje in kritino. Velika materialna škoda je nastala tudi v spodnjem delu hiše velikosti 220 kvadratnih metrov. Škoda bo še večja, če se bodo strokovnjaki odločili, da bo objekt treba v celoti porušiti. Brez strehe nad glavo je ostalo sedem članov družine Rojs. Prvo noč po katastrofi so prespali pri sorodnikih. Pomoč je takoj ponudila občina Cerkvenjak, župannam je povedal, da v njihovi občini nikogar ne pustijo na cedilu. Poleg svojcev, sosedov in prijateljev je pomoč ponudil tudi domači župnik.Strašno dogajanje sta nam med včerajšnjim obiskom opisalaRojs in njen sin, prevzemnik velike kmetije, kjer se ukvarjajo predvsem s poljedelstvom in prašičerejo, v zadnjem času pa imajo tudi dopolnilo dejavnost predelave mesa. Na kmetiji složno živi in dela sedem oseb, in sicer Tadej z ženoter štiri- in dveletno hčerkointer mama Antonija s partnerjemin babica. Kot nam pove Tadej, je požar prizadel prav vse, najbolj pa je bila šokirana starejša hčerka, ki se nikakor ni mogla pomiriti, ko je videla, kaj se je zgodilo z njenim domom.»Bilo je okoli pol sedmih zvečer, ko sva šla z mamo v hlev, kjer je zvečer vedno veliko opravil. Žena in otroka so bili zunaj. Naenkrat so zaslišali močno pokanje na strehi. Ko sem prišel iz hleva, so plameni že prebijali kritino in ogenj je hitro zajel vse ostrešje. Medtem ko je žena klicala številko 112, sem pohitel v hišo, da sem ven spravil babico. Poskušal sem tudi gasiti z manjšim gasilnim aparatom, a je bilo to le kaplja v morje. Res je, da so prvi gasilci prišli hitro, a nam, ki smo jih čakali, se je zelo vleklo. Veliko gasilcev je bilo in naredili so vse, kar se je dalo. Streha in zgornji del sta uničena, tudi spodaj ni ostalo veliko. Ker je vmes leseni strop, se je napilo veliko vode in vse je postalo še bolj nestabilno,« nam je žalostno razlagal mladi kmetovalec Tadej Rojs, ki je hvaležen za pomoč. Poleg gasilcev je omenil tudi sosede, znance in prijatelje, ki so še naslednji dan pomagali pri pospravljanju.Tadejeva mama Antonija je povedala, da so prvo noč po katastrofi prespali pri sorodnikih, nato pa sprejeli ponudbo sosedov, ki so jim dali na razpolago starejšo hišo, da si jo uredijo za začasno bivanje. V naslednjih dneh bodo na pogorišče prišli uradni cenilci in tudi strokovnjaki za statiko. Ocenili bodo, ali je objekt primeren za sanacijo ali ga bodo morali podreti.