Brata izsiljevanje odločno zanikata, šlo naj bi za več 10 tisoč evrov

V kranjski sodni palači se nadaljuje sojenje bratoma Plava. Metiju in Ediju Plavi obtožnica očita, da sta izsiljevala podjetnika Aleksandra Arha za več deset tisoč evrov. Očitke odločno zanikata.



V obtožnici je omenjeno, da naj bi si oškodovanec od Edija Plave izposodil 50.000 evrov. Kot je prepričano tožilstvo, je Arh že vrnil 70.000 evrov, ko naj bi brata od njega zahtevala vedno večje zneske, vse pa naj bi podkrepila z grožnjami in fizičnim nasiljem. Tožilstvo je še prepričano, da naj bi Edi Plava gorenjskega podjetnika izsiljeval za 51, brat Meti pa za vsaj 40 tisočakov. Včeraj je v veliki dvorani kranjskega sodišča pričala sestra oškodovanca. Pred tremi leti je pred preiskovalno sodnico pripovedovala, da so bratu grozili, češ da ga bodo pospravili. Na vrat na nos bi moral vrniti 50.000 evrov, sicer »se bodo spravili nanj, na njegove otroke,« je sestrine besede izpred treh let prebirala sodnica Polona Kukovec.



Zdaj se priča skorajda ničesar več ni spomnila. Ni se spomnila, da bi ji brat kdaj pripovedoval o tem, da je imel težave zaradi obtoženih. »Takrat sem mislila, da brata res izsiljujejo, ker mi je tako povedal, danes pa vem le, da si je izposodil denar.«



Pripovedovala je tudi o tem, da si je njen brat zaradi poplačila omenjenih 50 tisočakov izposodil denar od dveh Ljubljančanov, nekdanjih poslovnih partnerjev. Na jasna vprašanja obrambe, ali je kdaj omenjal, da ga je strah, ker ni poplačal dolga do bratov Plava, je odgovorila nedvoumno: »Ne.« Podobno je odgovorila tudi na vprašanje zagovornika, ko ga je zanimalo, ali je kdaj omenjal, da mu brata Plava grozita in ga izsiljujeta: »Ne, nič mi ni rekel.«

Dolgov si ni zapisoval

Ko je odvetnika Edija Plave Aljošo Dežmana zanimalo, ali je sestra kdaj videla ali slišala, da oškodovancu kdo grozi, je znova odgovorila z eno besedo: »Nisem.« Na vprašanje odvetnika Mitje Severja, ki zagovarja Metija Plavo, ali je opazila kakršne koli poslovne ali neposlovne odnose med bratom in katerim koli od obtoženih, je odgovorila kratko in jasno: »Ne.«



Na prostor za priče je stopil še Ljubljančan, ki je Arhu posodil denar. Kot je bilo razbrati, je gorenjski podjetnik s tem posojilom poplačal dolg bratoma Plava, Ljubljančanu pa je dejal, da potrebuje denar »za poslovno sodelovanje s tujimi partnerji«. Oškodovanec se je sicer, je še pripovedovala priča, v tistem obdobju ukvarjal s prodajo pohištva višjega cenovnega razreda.



Njegova bivša partnerica o izsiljevanju ni vedela povedati ničesar. Je pa v preiskavi povedala, da je imel Arh »en kup predvsem finančnih težav«. Vedela je, da si je izposodil 50.000 evrov, ni pa vedela, od koga. Nadalje je beseda tekla tudi o načinu Arhovega poslovanja, njegova bivša partnerica pa je pojasnila, da si dolgov ni nikdar zapisoval, a je kljub temu natančno vedel, koliko denarja je v igri.



Sojenje bratoma Plava se bo, s ponovnim zaslišanjem oškodovanca, nadaljevalo sredi septembra, še ena obravnava pa je razpisana za začetek novembra.



Še to: predlani so na kranjskem okrožnem sodišču Metija Plavo obsodili na tri leta zapora zaradi izsiljevanja šenčurskega kmeta Aleša Šterna. Sodni senat je bil prepričan, da je izsiljeval, a ne za 1,34 milijona evrov, kolikor je navajala obtožnica, marveč za nekaj več kot polovico tega zneska. Obramba je ves čas trdila, da ni izsiljeval, temveč je zgolj zahteval nazaj svoj denar. Sodbo je višje sodišče razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču.