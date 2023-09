Branko na pragu svojega doma s pištolo ustrelil pomočnico, alkohol ni bistveno vplival

Sojenje Branku Krklecu, ki je februarja lani na pragu svojega doma s pištolo ustrelil pomočnico in pomočnika sodnega izvršitelja, ki sta prišla k njemu s sodnim nalogom, da bi odpeljala avto, vreden 600 evrov (in je bil last njegove žene), se bliža koncu. Na sodišču so namreč že zaslišali vse priče pa tudi sodne izvedence. Na sodišče pa je predsednica senata Gordana Malovič povabila še dva izvedenca, in sicer psihiatra Dušana Lundra ter izvedenca psihološke stroke Petra Preglja, ki je svoje mnenje izdelal v imenu komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri ljubljanski medicinski fakulteti. Oba sta svoji mnenji ponovno predstavila na sodišču in odgovarjala na vprašanja zagovornika obtoženega Krkleca Marka Meznariča, tožilke Maje Lajh ter senata, ki so poskušali razčistiti obtoženčevo prištevnost v času tragičnega dogodka.

Branko Krklec. FOTO: Mojca Marot

Mnenji izvedencev sta si zelo podobni, pa vendar je želelo sodišče razčistiti, ali je bila obtoženčeva sposobnost razumeti dejanje bistveno zmanjšana ali zgolj zmanjšana. Obtoženi je namreč pred storjenim kaznivim dejanjem užival alkohol, kar so pokazali tudi odvzeti vzorci. Kot je razvidno iz sodnega spisa, naj bi imel Krklec v času, ko je streljal na sodna izvršitelja, od 1,3 do 1,8 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Izvedenec Lunder je po pregledu obtoženega ugotovil, da ta ni odvisen od alkohola in da je bila stopnja njegove opitosti zmerna. Alkohol naj torej ne bi bistveno vplival na samo kaznivo dejanje, je pa bil obtoženi pod stresom, razumevanje storjenega dejanja pa je bilo omejeno, a ne bistveno. Tudi Pregelj pri obtoženem ni zaznal, da bi bil odvisen od alkohola, je pa šlo pri njem, po njegovem, za blag alkoholni opoj, posledično je bila zmožnost razumevanja dejanja pri njem okrnjena, a to naj ne bi vplivalo na sposobnost njegovega razumevanja dejanja. Čeprav se njuni mnenji ne razlikujeta bistveno, sta na sodišču vztrajala vsak pri svojem.

Zavrnili predloge obrambe

Ravno zaradi tega, ker se izvedenca vendarle nista povsem strinjala, je obtoženčev zagovornik predlagal sodišču, da določi še enega, novega izvedenca psihiatrične stroke, ob tem pa je v spis dodal še listine o zmeseh, ki naj bi bile v razpršilu solzivca, s katerim naj bi pokojni pomočnik sodnega izvršitelja Aleksander Klement poškropil obtoženega, še preden je ta streljal nanj in njegovo sorodnico Natašo Zadravec Klement.

Konec tega meseca bi na sodišču lahko slišali zaključne besede tožilstva

in obrambe.

Prav tako je zagovornik predlagal, da sodišče angažira še dva nova izvedenca, in sicer toksikologa v zvezi s stopnjo zaužitega alkohola in oftalmologa, ki bi lahko povedal, kako okrnjen je bil obtoženčev vid v času, ko je bil poškropljen s solzivcem. Tožilka je vsem predlogom obrambe nasprotovala, saj je po njenem izvedenec Pregelj utemeljil svoje mnenje strokovno in argumentirano. In s tem povsem odpravil vse dvome, ki so se pojavili ob mnenju Lundra. Senat je po posvetovanju sledil tožilstvu in določil, da vse predloge obrambe zavrne. To pa pomeni, da bi lahko že konec tega meseca slišali zaključne besede tožilstva in obrambe.