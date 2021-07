Bralka poroča o naletu več vozil, avtocesta zaprta (FOTO in VIDEO)

Takšna kolona je nastala po nesreči. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Ob zgoščenem prometu v petkovem poznem popoldnevu je prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti. Kot poroča bralkase je na avtocesti proti Ljubljani zgodil nalet več avtomobilov na prehitevalnem pasu. Reševalci in gasilci so na terenu...Prometno-informacijski center pa poroča ter opozarja: »Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, pustite reševalno pot! Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vrhnika - Brezovica. Zastoj nastaja tudi med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Vozniki, ki vozijo proti Kopru, naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče!«Sicer pa so še vedno dolge čakalne dobe na mejnh prehodih s Hrvaško, kjer vozila za izstop iz Slovenije čakajo med pol ure do dve uri. Tudi na vzporedni regionalni cesti je velika gneča.