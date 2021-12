Bralka opazila ogenj, v njem poginilo več živali

Pred dnevi nas je bralka obvestila, da je opazila ogenj na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, v bližini avtoceste. Poklicala je na pomoč policijo in gasilce, ki so požar pogasili.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje, je zagorela baraka velikosti okoli 9 x 9 metrov. Požar se je razširil na bližnji zajčnik, živali v njem pa so poginile.

Ogenj so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Trnovo. Prekopali so požarišče in na prosto iznesli plinski jeklenki ter ju ohladili.