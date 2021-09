Bralka: Na travniku leži oseba, okrog nje več policistov

Bralka nas je obvestila, da se je v ponedeljek okoli 18.30 ure peljala po Zaloški cesti v Ljubljani, ko je na travniku v bližini znane gostilne opazila na travniku ležati osebo, okrog katere je stalo nekaj policistov. Poleg so bili »razmetano« parkirani tudi policijski avtomobili, zaradi česar je bralka pomislila, da se je zgodilo nekaj resnega. Kaj se je dogajalo, smo vprašali policiste na PU Ljubljana.



»Pojasnjujemo le, da so policisti včeraj, okoli 18. ure posredovali glede spora med osebami, kjer je prišlo do kršitve javnega

reda. Zoper eno osebo, ki je kršila javni red in je bila zaradi nadaljevanja s kršitvijo pridržana, vodijo postopek o prekršku.«



