Božični krvnik vse tri umoril prišteven

Z izrekom sodbe v imenu ljudstva, pri čemer je kazenska sankcija nižja kot na prvem sojenju, se je pred velikim senatom okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je predsedovala sodnica Katja Kolarič, včeraj končalo ponovljeno sojenje krvniku Silvu Drevenšku, ki je na zahrbten način umoril tri osebe, sodili pa so mu za tri umore in poleg tega še za dodatna kazniva dejanja. Drevenšek je včeraj v spremstvu treh pravosodnih policistov vklenjen, povsem mirno in brez besed prikorakal na izrek sodbe. Tam so ga pričakali izobešeni transparenti (Strl si mu srce – štiriletnemu sinku, Dosmrtni zapor, Kaj ...