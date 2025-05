Boštjan za prometno nesrečo še tretjič obsojen, kazen pa najnižja možna

Na celjskem okrajnem sodišču je Boštjan Trobiš sedem let po prometni nesreči, v katero je bil vpleten, tudi v tretje slišal obsodilno sodbo. Sodnica Saša Kovačič ga je namreč spoznala za krivega, ker je februarja 2018 povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti. Trobiš pa se bo tudi v tretje pritožil na višje sodišče in počakal, kaj bodo razsodili višji sodniki. Ti so doslej obsodilno sodbo že dvakrat razveljavili in sojenje vrnili prvostopenjskemu sodišču. Gre za nenavadno prometno nesrečo, v katero sta se zapletla voznik osebnega avtomobila Trobiš, doma iz Škofje vasi pri Celju, in kolesarka...