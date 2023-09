Bosanko v Sloveniji trije moški prepričali v igro. Kar se je zgodilo, ni pričakoval nihče

Policisti so ob 3.20 dobili prijavo drzne tatvine. Po zbranih obvestilih je 29-letna državljanka BiH potovala z avtobusom iz Italije proti BiH.

Avtobus je ustavil na počivališču Fernetiči v Sloveniji in takrat so do nje pristopili trije moški. Prepričali so jo, da je z njimi igrala 'igro s škatlicami'. Ko je želela vzeti kovance iz denarnice, je eden od njih pograbil vso gotovino, ki jo je imela pri sebi, nato pa so jo s kraja ucvrli.

Policija o dogodku še zbira obvestila, pišejo v poročilu PU Koper.