Ljubljančanka Maja Hribar je vzgojiteljica v vrtcu, v prostem času pa je kot grofica Josephine del zgodbe Zavoda Grof in grofica, ki se zadnja leta posveča obnovi slovenskih gradov. Glavna v tej zgodbi sta javnosti že precej dobro znana grof in grofica Florjan Sušnik in Tanja Šubelj, kot prostovoljki pa poleg Hribarjeve sodelujeta še grofici Karolina in Antonietta. Zdaj dokončujejo prenovo prej klavrno propadajočega gradu Dvor v Preddvoru, za njimi pa je izjemno uspešna prenova gradu Štatenberg. Maja Hribar kot ljubiteljska slikarka pri obnovi prispeva predvsem s svojimi poslikavami. Takoj so...