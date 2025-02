Bosanci udarili v Rogaški Slatini. Kradli so parfume

V četrtek okoli 17. ure so celjske policiste iz drogerije v Rogaški Slatini obvestili o tatvini več parfumov. Posredovali so jim tudi podatek o vozilu, s katerim so se storilci odpeljali.

Ukradene parfume so zasegli

Šmarski policisti so vozilo, v katerem so bili trije državljani Bosne in Hercegovine, stanujoči na območju Ljubljane, ustavili in z voznikom in sopotnikoma izvedli postopke. Ukradene parfume so jim zasegli in jih vrnili lastnikom. Storilce bodo kazensko ovadili.