Bosanca iskali Nemci, v avtodomu so ga prijeli novomeški policisti

Slovenski policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v ponedeljek prijeli državljana BiH, za katerim so nemški varnostni organi razpisali evropski nalog za prijetje in predajo zaradi kaznivih dejanj pranja denarja in goljufij. V zadevi je sodelovalo več tujih varnostnih organov, prijeti pa je uporabljal tuje osebne dokumente.

Ustavili avtodom

Iskanega državljana BiH so policisti prijeli po tistem, ko so v smeri proti Hrvaški ustavili avtodom z nemškimi registrskimi številkami.

Policisti so opravili identifikacijski postopek in iskano osebo na podlagi primerjave fotografij tudi prijeli. Državljan BiH je sicer uporabljal tuje osebne dokumente z različnimi podatki, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. V celotni zadevi izsleditve iskane osebe je sodelovalo več tujih varnostnih organov, prav tako tudi več enot slovenske policije, je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi.