Borut mamico dveh otrok prevaral in umoril

»Glede na to, česa me tožilstvo bremeni, moram reči, da ne priznam krivde,« je s tresočim glasom in precej tiho dejal 33-letni Borut Turk, ki je pred slabimi sedmimi meseci na res krut način, zahrbtno in iz brezobzirnega maščevanja, kot mu očita obtožnica, umoril svojo partnerico, 27-letno Romano Muhič.Če bi očitke po obtožnici priznal, bi lahko sprejel s strani tožilke Maje Hutar ponujeno kazen – 25 let zapora; 23 let in pol za umor, dve leti pa za lahko telesno poškodbo. A očitno je, da sta tožilstvo in obramba daleč vsaksebi, Turkova zagovornika Borut Škerlj in Jurij Redek iz Odvetniške pisarne Škerlj in odvetniki ...