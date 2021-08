Boril se je z zublji in se opekel po obeh rokah

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci sinoči posredovali na Spodnjem trgu v Škofji Loki, kjer je zagorelo pozabljeno olje na štedilniku v stanovanjskem objektu. Ogenj se je nato razširil na celotno kuhinjo.



Pri poskusu gašenja požara se je lastnik opekel po obeh rokah in se nadihal ogljikovega monoksida, zato je potreboval zdravniško pomoč.



Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke.



Gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka so požar pogasili, odstranili pogorele ostanke, prezračili prostore in pregledali objekt. Aktivirani so bili tudi gasilci GARS Kranj z avtolestvijo, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: