Bor (19) peš odšel neznano kam, išče ga tudi helikopter

S PU Novo mesto sporočajo, da so jih svojci danes obvestili, da od včeraj pogrešajo Bora Razingerja (19) iz Mokronoga.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 2. 4. okoli 9.20 odšel peš od doma neznano kam. Bor je visok okoli 175 cm, vitke postave, ima modre oči in rjave, krajše pristrižene lase. Oblečen je bil v siva športna oblačila in jakno modre barve, obut je bil v rjave pohodne čevlje. Policisti so takoj po prejemu obvestila začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega, intenzivno ga iščejo na širšem območju Mokronoga,« javnosti sporoča Alenka Drenik s PU Novo mesto.

V pomoč pri iskanju je vključen tudi policijski helikopter. Prosijo tudi vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, naj to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.