Na drugo največje slovensko mesto je ob izteku druge svetovne vojne padlo več zavezniških bomb. Ocenjujejo, da jih je pod zemljo med 200 in 250. V torek popoldne so na Prevorškovi ulici v Mariboru med gradbenimi deli našli neeksplodirano letalsko bombo iz omenjene vojne vihre. Težka je kar 250 kilogramov. Gre za bombo, ki ji tamkajšnji občani pravijo stara znanka Maribora. Ne hodite blizu! Policisti so kraj najdbe zavarovali, tja pa so brž prispeli tudi pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in civilne zaščite, ki so prevzeli strokovni del ter pripravljaj...