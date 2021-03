Bombni preplah v Celju, to je odkrila policija

Potem ko smo že včeraj poročali o policijski akciji v središču Celja zaradi domnevnega eksplozivnega sredstva, so danes dogajanje pojasnili pri celjski policijski upravi.Kot so zapisali, je mnoge Celjane včeraj popoldne vznemirila torba za prenosni računalnik, ki jo je nekdo pozabil oziroma nastavil na klop v Stanetovi ulici, tako rekoč v središču mesta. »Zaradi varnosti smo območje okoli torbe zavarovali, iz bližnjih trgovin smo stranke napotili na varno do prihoda strokovnjaka z oddelka za protibombno zaščito specialne enote, ki je torbo, za katero je obstajal sum, da bi lahko bilo v njej nastavljeno eksplozivno telo, razstrelil,« so zapisali.Dodali so še, da je bila torba prazna, o dogodku pa bodo obvestili okrožno državno tožilstvo v Celju.