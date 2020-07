Bolnišnica o smrti kolesarja ni obveščala

11

Kazen za bolnišnico in zdravnika

JAVORNIK DEJAN Nesreča se je zgodila na makadamski cesti v gozdu (simbolična fotografija). FOTO: Dejan Javornik

»V minulem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Letos so slovenske ceste terjale 48 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 58,« so v ponedeljek sporočili iz sektorja za odnose z javnostjo na Generalni policijski upravi. A kot kaže, ne po lastni krivdi temu niso prišteli smrtne žrtve prometne nesreče, ki se je zgodila že pred skoraj mesecem dni, prejšnji teden pa je zaradi posledic v bolnišnici umrl kolesar. Iz bolnišnice so jih o tem očitno pozabili obvestiti.Kot je včeraj sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor, so jih v ponedeljek zjutraj iz mariborskega univerzitetnega kliničnega centra obvestili, da je pri njih umrl 46-letni moški, ki se je pri njih zdravil od 18. junija. »Poškodovanega so v UKC Maribor pripeljali z reševalnim vozilom, policija pa o tem do zdaj ni bila obveščena,« je pojasnil.»Policisti so ugotovili, da je moški 18. junija okoli 10.20 kolesaril za svojim bratom po lokalni gozdni cesti Rogoza–Miklavž na Dravskem polju. Zunaj naselja Rogoza, kjer makadamsko vozišče poteka po klancu navzdol, v levem blagem preglednem ovinku hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim sposobnostim. Zaradi tega kolesa ni več obvladoval in je nad njim izgubil oblast. Padel je po vozišču in se poškodoval,« je zapisal Šadl.Kot je dodal, so poškodovanega z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Kljub zdravniški oskrbi je že 6. julija umrl zaradi poškodb. Kot je zapisal Šadl, bodo policisti o prometni nesreči s poročilom seznanili pristojno tožilstvo. »Policija je bila o prometni nesreči oziroma smrti kolesarja prvič obveščena šele teden dni po njegovi smrti in skoraj mesec dni po prometni nesreči. Zaradi tega bodo mariborski prometni policisti izvedli t. i. hitri postopek o prekršku, v katerem bodo izdali odločbe o prekršku pravni osebi UKC Maribor, njeni odgovorni osebi in zdravniku, ki je poškodovanega sprejel na zdravljenje,« je še zapisal Šadl.Letos je na cestah na območju Policijske uprave Maribor v 10 prometnih nesrečah umrlo že 11 ljudi, je še dodal. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih prometnih nesreč šest, v njih pa je umrlo šest udeležencev.